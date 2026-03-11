이미지 크게보기 사진 = 16기 옥순 SNS

'나는 솔로' 16기 옥순(가명) 이 재혼 소식을 전한 가운데, 예비 신랑에 대한 이야기를 직접 밝혔다.옥순은 11일 자신의 SNS를 통해 '많은 기사에서 '20년 동안 제 곁을 지켜준 사람'이라고 표현됐지만 그 시간은 저와의 시간이 아니다"고 설명했다.앞서 옥순은 10일 재혼 소식을 알리며 예비신랑을 두고 "긴 시간 한 사람의 곁을 지켜온 사람"이라며 "힘든 시간을 외면하지 않고 끝까지 책임을 다하며 20년을 함께한 사람"이라고 소개한 바 있다.이에 대해 옥순은 "그는 오랜 세월 아픈 아내의 곁을 지켰고, 마지막까지 책임을 다했던 사람"이라며 "그 20년은 누군가의 가장 힘든 날들을 끝까지 함께한 시간이었다"고 전했다.그는 "그리고 그 존경이 평생을 약속하는 마음으로 이어졌습니다"라며 "마지막까지 지켜낸 사람이라면 앞으로의 시간도 쉽게 놓치 않을 거라 믿습니다"며 예비신랑을 향한 신뢰를 드러냈다.한편 SBS PLUS, ENA 예능 '나는 솔로' 16기 '돌싱 특집'에 출연했던 옥순은 지난해 7월 약혼자와의 혼전 임신 소식을 알렸지만 한 달 뒤 유산의 아픔을 겪었다. 이후 옥순은 지난 10일 직접 재혼 소식을 전했다. 결혼식은 진행하지 않겠다고 밝힌 그는 "화려하게 시작할 수도 있었지만 이번만큼은 조용하고 의미 있게 남기고 싶었다"며 "결혼식에 사용할 예정이었던 비용은 그동안 저를 응원해 주신 분들께 돌려드리겠다"고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr