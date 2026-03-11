안선영 / 사진 = 안선영 유튜브 채널 캡처

방송인 안선영이 대학 시절 선배의 무례한 부탁을 거절했다가 뒷담화에 시달린 적이 있다고 털어놔 화제를 모았다.11일 유튜브 채널 '이게 바로 안선영'에는 '타인에게 휘둘리며 쉽게 상처받는 마음 약한 당신이 반드시 해야 할 행동'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 안선영은 불안했던 과거에서 벗어나 여유를 되찾는 방법에 대한 자신의 생각을 솔직하게 전했다.그는 "결국 행복해지려면 거절하는 방법을 알아야 한다"고 말문을 열었다. 특히, 안선영이 대학시절 선배의 부탁을 제대로 거절하지 못해 뒷담화에 시달렸다는 일화를 공개한 장면이 눈길을 끌었다.안선영은 "말도 안 되게 무례하게 (부탁을) 하는 경우가 있더라"며 "제가 지방대 출신인데 우리 과 사람이 TV에 나오니까 기억도 안 나는 선후배의 연락을 많이 받았다"고 전했다. 이어 그는 "모르는 번호라서 받았는데 (한 선배가) 연기 학원을 개업했으니까 축하 화환을 보내라고 했다"고 말했다.안선영은 선배가 화환에 이어 학원 오픈날 원생을 위한 특강을 해달라는 부탁을 했다고 토로했다. 그는 "대뜸 '선영아 오랜만이다. 나 몇 기에 누군데. 옛날에 공강 때 피자 사준 거 기억하지?'라고 하더라"며 "당시가 월급 50만원 받으면서 일주일에 프로그램 고정 12개 할 때다. 너무 바빠서 녹화중이라고 설명하면서 차단했다"고 했다.이후 안선영은 선배의 뒷담화에 시달렸다. 안선영은 "이분이 동창회 내내 제 욕을 했다고 하더라. 다른 선배들한테까지 그렇게 얘기를 해서 한동안 되게 건방진 애로 소문이 났었다"며 "당시에는 오해를 푸는 노력도 하기 싫었다"고 덧붙였다. 이어 "한참 뒤에 사비로 비행기 티켓을 끊어서 후배들한테 특강도 해주고 MC도 해주고 왔다. 그게 소문이 나서 오해를 풀 수 있었다"고 설명했다.한편, 안선영은 2000년 MBC 11기 공채 코미디언으로 데뷔했다. 이후 2013년 사업가 남편과 결혼해 득남했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr