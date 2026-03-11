/ 사진=텐아시아 DB

이혼 14년 차인 서장훈과 가수 이효리가 연애 멘토가 된다.JTBC가 새롭게 선보이는 연애 예능 프로그램이 커플 참가자를 공개 모집하며 관심을 모으고 있다. 올해 상반기 방송 예정인 JTBC 신규 연애 프로그램은 서로 다른 연애 철학을 지닌 두 MC 이효리와 서장훈이 실제 커플들의 갈등을 두고 솔직한 토론을 펼치는 형식으로 진행된다.이 프로그램은 결혼을 앞두고 위기를 맞은 커플, 친구나 가족 문제로 잦은 갈등을 겪는 커플, 이별과 재회를 반복하는 커플 등 현실적인 연애 고민을 가진 커플들의 이야기를 다룬다. 풀리지 않는 갈등 속에서 "누가 맞는지", "이 관계를 계속 이어가도 되는지"를 두 MC가 각자의 시선으로 분석하며 깊이 있는 이야기를 풀어낼 예정이다.특히 이효리와 서장훈의 MC 조합이 기대를 모은다. '따뜻한 옆집 언니' 같은 현실적인 공감으로 사랑받는 이효리와 '따끔한 인생 선배' 서장훈이 서로 다른 시각으로 연애 문제를 바라보며 솔직한 토론을 펼친다. 두 사람은 대한민국 대표 인생 멘토로서 커플들의 고민을 듣고 현실적인 조언을 전할 계획이다.제작진은 "연애 과정에서 누구나 한 번쯤 겪는 갈등과 선택의 순간을 솔직하게 들여다보는 프로그램이 될 것"이라며 "이별을 고민 중이거나 관계의 방향을 두고 고민하는 커플들의 용기 있는 신청을 기다리고 있다"고 전했다.올해 상반기 방송 예정인 JTBC 신규 예능 프로그램은 현재 참가 커플을 모집 중이며, 자세한 신청 방식은 JTBC 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr