장원영이 속한 아이브와 스타쉽 엔터테인먼트에서 한솥밥을 먹고 있는 배우 유연석이 새 드라마 캐릭터를 위해 기울인 노력을 밝혔다.SBS 새 금토 드라마 '신이랑 법률사무소'(이하 '신이랑') 제작발표회가 11일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 진행됐다. 이날 제작발표회에는 신중훈 감독과 배우 유연석, 이솜, 김경남이 참석했다. '신이랑'은 망자의 恨(한)을 통쾌하게 풀어 주는 '신들린 변호사' 신이랑과 승소에 모든 것을 건 '냉혈 엘리트 변호사' 한나현의 기묘하고도 따뜻한 한풀이 어드벤처를 그린 작품이다.유연석은 무당집이었던 곳에 첫 법률사무소를 개업하게 되면서 우연히 귀신을 보게 되는 신이랑 역을 맡았다. 유연석은 "빙의를 실제로 경험한 적이 없어서 자문해주신 무당 분을 찾아가 조언을 구했다. 내가 궁금했던 점을 상세하게 설명해주셨다. 또 유연석 씨가 배우들이 무당과 같은 삶과 닮은 사주를 갖고 있다고 하더라. 그래서 이 작품이 나에게 찾아온 것 같다고 말씀해주셨고, 이 역할을 잘 해낼 수 있을 거라는 응원받아 힘이 많이 됐다. 빙의에 관해 여러 영상을 찾아보며 실제 모습을 관찰하려고 노력했다. 특히 여고생이자 전직 아이돌이었던 귀신에 빙의하는 설정이 어려웠다"고 설명했다.이어 "나영석 PD와 함께했던 유튜브 채널에서 아이브 댄스를 랜덤 플레이로 춘 적이 있는데 처참하게 망한 영상이 있다. 감독님이 이왕 빙의할 거면 제대로 다시 보여주자고 제안해주셨다. 두 달 정도 실제 댄서에게 배우며 열심히 준비했다. 아이브 멤버들을 모니터링하면서 엔딩 포즈도 연구했다. 스타쉽 야유회가 있어 촬영을 마친 뒤 영상을 보여드렸는데 반응이 좋았다. 함께 영상도 남겼다. 방송에서 살짝 공개하겠다"고 기대를 당부했다.뮤지컬 배우로도 활동 중인 그는 "'헤드윅'은 하나의 캐릭터에 집중하는 작품인데, 이번 드라마는 매주 다른 빙의를 표현해야 해서 쉽지 않았다. 보통 후반부로 갈수록 캐릭터가 안정되지만, 이번에는 마지막까지 긴장감을 놓칠 수 없었다. 매주 새로운 캐릭터를 연기하는 느낌이었다"고 전했다.'신이랑'은 13일 오후 9시 50분 SBS에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr