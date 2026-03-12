사진=고현정 SNS

사진=고현정 SNS

배우 고현정이 다독의 여왕 면모를 보였다.고현정은 지난 10일 자신의 인스타그램 스토리에 "정말 오랜만에 아시아나"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 고현정이 이탈리아 럭셔리 브랜드 V사의 2026 가을·겨울 컬렉션 패션쇼 참석을 위해 로마로 출국하기 위해 기내에 탑승한 모습. 특히 테이블에는 시집을 포함해 무려 6권의 책이 쌓여 있어 눈길을 끌었다.고현정은 지난해 6월에도 서재를 방물케 할 정도로 집 바닥에 다양한 책들이 가득 쌓인 사진을 공유한 바 있다.한편 고현정은 1995년 SBS 드라마 '모래시계'로 스타덤에 올랐지만, 그해 돌연 정용진 신세계 그룹 회장과 결혼 후 연예계를 은퇴했다. 이후 슬하에 1남 1녀를 낳았으나 2003년 합의 이혼했다. 양육권은 정용진이 가져갔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr