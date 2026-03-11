사진='뮤지컬 장수탕 선녀님' 예고편

사진='뮤지컬 장수탕 선녀님' 포스터

백희나 작가의 그림책을 무대로 옮긴 가족 뮤지컬의 공연 실황 영화 '뮤지컬 장수탕 선녀님'이 오는 26일 메가박스에서 상영을 시작한다.해당 작품은 주인공 덕지가 새로 문을 연 대형 스파 시설 대신 어머니와 함께 오래된 동네 목욕탕인 장수탕을 방문하며 겪는 일들을 다룬다.목욕탕 내 냉탕에서 만난 선녀 할머니와 덕지 사이에서 벌어지는 판타지적 요소를 담아낸 것이 특징이다.이번 영화는 실제 공연 장면을 여러 대의 카메라로 촬영하고 편집 과정을 거쳐 극장용 화면으로 재구성했다.작품 개봉에 맞춰 예매권 할인 혜택을 제공하고 관람객이 직접 참여할 수 있는 행사도 마련될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr