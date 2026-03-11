사진=텐아시아 DB, 박명수 SNS

방송인 박명수가 배우 고윤정의 인성을 칭찬했다.박명수는 지난 10일 자신의 인스타그램에 "고윤정 코알라님이 불쌍한 북극곰에게 선물을 보내주셨습니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 박명수가 고윤정으로부터 받은 도시락들과 손편지를 누리꾼들에게 공유한 모습. 손편지에는 고윤정이 박명수를 '형님'이라고 칭했으며, 존경의 뜻과 함께 응원의 글이 담겼다.한편 고윤정은 지난해 tvN 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에 출연하며 안정적인 연기로 시청자들의 호평을 받았다.'언젠가는 슬기로울 전공의생활'은 언젠가는 슬기로울 의사생활을 꿈꾸는 레지던트들이 입덕부정기를 거쳐 성장해 나가는 과정을 담은 드라마다. 고윤정은 극 중 산부인과 레지던트 1년 차 오이영 역으로 분했으며, 마지막화에서 2년차로 성장했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr