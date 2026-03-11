사진=구혜선 SNS

사업가로 변신한 배우 구혜선이 연일 완판 기록을 세우고 있다.구혜선은 지난 10일 자신의 인스타그램에 "영화의 움직임처럼, 저는 여전히 움직이는 'ROLL'을 만들고 있습니다"라는 문구와 여러 장의 사진들을 게재했다. 이후 스토리를 통해 구매 링크를 공유했다.판매 페이지에는 구혜선이 직접 제작한 것으로 보이는 가죽 펜케이스가 출시된 모습. 가격은 10만 원으로, 하단 설명에는 '구혜선 작가가 직접 만든 가죽 펜 케이스, 펜과 함께 배송됩니다. 리미티드 에디션으로 우체국 택배로 배송됩니다'라는 안내가 적혀 있다.제품은 총 9가지 버전으로 판매되고 있다. 특히 18만 원인 2번과 10만 원인 4번, 15만 원의 6번은 품절된 상태다.한편 구혜선은 최근 특허 출원부터 제품 기획, 디자인, 네이밍, 브랜딩 등 전 과정에 참여한 헤어롤을 출시했다. 당시 가격이 1개에 1만 3000원, 2개 세트는 2만 5000원으로 책정되자 누리꾼들 사이 가격 부풀리기 논란이 일었다. 이에 구혜선은 "차츰 할인 이벤트 등을 통해 소비자가 구매에 부담을 갖지 않도록 제공할 계획"이라고 밝혔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr