사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 영상 캡처

'조선의 사랑꾼' 홍석천이 딸의 결혼을 앞두고 사돈과 상견례를 했다.9일 방송된 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에는 홍석천네 가족의 상견례 현장이 담겼다.홍석천은 "내가 딸과 아들이 있다"며 작은 누나의 자식들을 입양해 키워온 사실을 밝혔다. 그는 "이혼한 작은 누나가 새로운 사랑을 찾는 과정이 있었는데, 절대 만나선 안 되는 남자를 만난 거다. 안 좋은 상황이 있었다. 누나 전화받자마자 '애들 데리고 빨리 나와라'고 했다. 애들 데리고 피신 온 거다"라고 말했다. 이어 "작은 누나가 첫 번째 결혼을 실패하면서 얼마나 주변 눈치를 봤겠나. 누나도 애들 엄마이기 전에 여자인데, 본인의 행복을 찾고 싶을 때가 있을 텐데"라며 "알아봤더니 내 호적에 입양할 수 있더라"라고 입양을 결심한 이유를 밝혔다.홍석천은 딸의 상견례를 앞두고 다소 긴장한 모습을 보였다. 상견례 자리에서 홍석천은 "저라는 사람을 이미 아시잖나. 나 같은 사람이 있다는 걸 이해 못해주는 사람이 있으니까. (예비 사위는) 젊은 친구니까 덜 걱정인데, 사돈은 (괜찮으신지 모르겠다)"라고 걱정했다.바깥사돈은 "우리는 활동하는 걸 다 보잖나. 유쾌하시다. 팬카페 회원까지는 아니지만 재밌고 좋은 사람이구나 싶다"라고 말했다. 홍석천은 "저는 팬카페 없다"며 웃었다. 그러면서 "제가 유명 연예인이기도 하지만 다른 걸로도 유명하지 않나. 제가 아버님을 더 좋아할 수도 있다. 그 의미를 이해하시는지"라며 재치 있는 말로 속마음을 물었다. 안사돈은 "(홍석천에 대해) 한번 찾아봤다. 남편은 요즘 시대가 시대인 만큼 그런 건 아무것도 아니라고 저를 이해시키더라"며 홍석천을 안심시켰다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr