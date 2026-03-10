사진=홍영기 SNS

'얼짱시대' 출신 인플루언서 홍영기가 플렉스 면모를 과시했다.홍영기는 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "그냥 주구장창 잠만 잘 예정"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 순차적으로 게재했다.공개된 게시물들 속에는 홍영기가 비행기에 탑승해 어디론가 떠나는 모습. 특히 비행기는 1등석으로 보였으며, 여러 승무원으로부터 사진 요청을 받았음을 알렸다.한편 방송인 홍영기는 방송 출연 및 SNS를 활용해 자신의 일상과 패션, 육아 과정을 지속적으로 대중에게 알리고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr