가수 임영웅이 파격적인 이미지 변신으로 팬들의 관심을 집중시켰다.지난 9일 임영웅은 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 이모티콘 하나와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에서 임영웅은 높은 층고를 자랑하는 공간 안에서 거울 속 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 특히 지난 1월 22일 이후 오랜만에 근황을 알린 그는 금발의 머리를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장에서 ‘IM HERO - THE STADIUM 2’를 개최해 팬들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr