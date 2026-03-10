이주영, 재벌 4세의 패션보니…진짜 청담동 며느리룩

재벌 4세 이주영이 단아한 미모를 뽐냈다.최근 이주영은 자신의 계정에 근황을 알렸다. 이주영이 브랜드 행사에 참석한 모습. 올백머리를 하고 깔끔하고 단정한 인상을 남겼다.한편, 이주영은 이준용 대림그룹 명예회장의 손녀이자 이해창 대림코퍼레이션 전사전략 총괄 부사장의 딸이다. 이주영은 2019년 '시사저널'이 조사한 '19세 미만 미성년자 주식 보유 현황'에서 4위에 올랐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr