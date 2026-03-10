10기 정숙, 200억대 자산가는 다르네…곱창집 냅두고 또 여행

‘나는 솔로’ 10기 정숙이 여행을 떠났다.최근 10기 정숙은 자신의 계정에 바닷가로 여행을 떠난 모습을 게재했다.공개된 사진 속 정숙은 명품 브랜드 M사의 아우터를 입고 억대 자산가다운 럭셔리함을 자랑했다.한편, 10기 정숙은 ENA, SBS Plus 예능 '나는 솔로' 10기 돌싱 특집에 출연했다. 더불어 대구에서 곱창집을 운영하는 200억 원대 자산가로 알려져 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr