그룹 애프터스쿨 출신 나나가 강도 제압 사건의 전말을 밝혔다.지난 9일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '이게 실화라고!? 주지훈 하지원 나나'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 나나는 하지원, 주지훈, 신동엽과 함께 다양한 이야기를 나눴다.신동엽은 나나의 집에 강도가 침입했던 이야기를 꺼냈다. 앞서 지난해 11월 나나의 자택에 30대 강도가 침입한 바 있기 때문. 당시 나나는 흉기를 소지한 강도와 몸싸움을 벌인 것으로 알려졌다. 이에 대해 나나는 "진짜 정신없었고, 천만다행이었다. 그 순간이 굉장히 길게 느껴졌다. 근데 찰나였다"고 회상했다.나나는 "사건 정리 후 든 생각은 '무조건 위급한 상황에 닥쳤을 때 본능적으로 행동해야겠구나'라는 생각이 들었다"라며 "'흉기가 없었으면 그렇게까지 용기가 났을까'라는 생각도 들었다. 근데 순간 흉기가 떨어지는 게 보였다. 나도 모르게 본능적으로 방어를 했다"고 말했다.이어 나나는 "그 일 이후에 원래도 엄마와 돈독했지만, 이번 일을 겪고서 한 번 더 느낀 게 있다. 세상에 하나밖에 없는 존재이지 않나"라며 웃어 보였다. 그러면서 "당시 엄마는 거실에 계셨다. 나는 방에서 자고 있었다. 거실과 방이 떨어져서 소리가 잘 안 들리는데, 정말 축복처럼 엄마의 그 작은 소리가 들려서 잠이 깼다. 그때 엄마는 소리를 못 질렀다. 내가 깨서 나오면 다칠까 봐"라며 당시 상황을 떠올렸다.나나는 "그때 엄마가 목이 졸려서 살짝 실신했다. 이후에 엄마가 '진아야 문 잠가' 이 소리라도 할 걸 후회가 됐다고 하시더라"라며 "그 이야기를 듣는데 엄마가 순간 얼마나 무서웠을까 생각이 들었다. 그게 느껴지면서 서로 더 돈독해진 계기가 됐다"라며 웃었다.또 직감으로 강도를 제압했다는 나나는 "무술을 배워본 적도 없다. 진짜 아무 생각 없이 '엄마가 위험한 상황'이라는 직감 하나로 나갔다. 그래서 보자마자 달려들었다"라고 설명했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr