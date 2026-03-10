사진=텐아시아DB

배우 주지훈이 '클라이맥스'에서 배우 하지원과 부부 호흡을 맞춘다.10일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 ENA 월화 드라마 '클라이맥스' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 주지훈, 하지원, 나나, 오정세, 이지원 감독이 참석했다.'클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극을 그린 드라마다.주지훈은 권력의 중심에 선 검사 방태섭으로 분한다. 주지훈은 "끈도 인맥도 집안도 없이 어려움을 겪다가 이런저런 사건에 휘말리는 인물"이라며 자신이 맡은 캐릭터를 소개했다. 이어 "어느 순간 위로 올라가 봐야겠다는 생각을 가지고 욕망을 갖게 된다. 그러면서 또 여러 고난을 마주한다"고 덧붙였다.작품을 선택한 이유를 묻자 주지훈은 "대본이 되게 심플했다"고 답했다. 그는 "여러 에피소드가 이해하기 쉽게끔 잘 읽혔다. 또 우리가 살며 입 밖에 꺼내지 않는 욕망들을 '클라이맥스'가 속 시원하게 표현해 주는 것 같아 좋았다"고 말했다.극 중 주지훈은 하지원(추상아 역)과 부부 호흡을 맞춘다. 이에 대해 주지훈은 "로맨스 호흡이 정말 좋았다. 여러 감정을 가지고 저울질하는 현실적인 부부 관계를 연기할 수 있어 좋았다. 베테랑 하지원의 도움을 많이 받기도 해 감사했다"고 말했다.'클라이맥스'는 오는 16일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr