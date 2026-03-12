사진=bnt

배우 한승연이 몽환적이면서도 시크한 무드를 자아냈다. 그는 그룹 카라로 활동하던 시절 42kg까지 감량하는 극단적인 다이어트를 감행했다가 기절한 경험이 있다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.10일 소속사 아에르 엔터테인먼트 측은 한승연이 주얼리 브랜드 '벨라노'와 함께 한 'bnt' 화보 A컷을 여러 장 공개했다.한승연은 청초, 스포티, 매혹 등 다양한 콘셉트를 찰떡같이 소화하고 있어 눈길을 끈다. 긴 생머리에 하늘색 원피스를 입고 카메라를 응시하며 몽환적인 분위기를 발산하는가 하면 웨이브 헤어 스타일링에 바시티 재킷을 입고 시크함을 뽐낸 것. 또 다른 사진에서 한승연은 블랙 원피스를 입고 성숙한 무드를 자아내, 보는 이들에게 색다른 매력을 느끼게 하기도.화보 촬영이 끝난 후 진행된 인터뷰에서 한승연은 최근에 어떻게 지내고 있냐는 질문에 "카라 활동을 열심히 하고 있다. 대만 공연을 다녀왔고, 새해도 대만에서 맞이했다. 일본 활동도 꾸준히 이어가고 있다"라며 "팬분들이 많은 힘을 주셔서 지금까지 활동을 이어올 수 있었던 것 같다"라고 전했다.그는 앞으로 도전해 보고 싶은 역할이 있냐는 질문에 관해 "그동안 밝은 역할이 많이 들어왔었는데, 사실 내 에너지와는 조금 맞지 않는 부분도 있었다. 이제는 나를 있는 그대로 보여줄 수 있는 캐릭터를 만나보고 싶다"라고 진솔하게 답했다.마지막으로 어떤 배우로 기억되고 싶은지 질문을 받은 한승연은 "사람 냄새가 나는 배우가 되고 싶다. 내 삶을 온전히 살아내면서 사람 냄새가 연기에도 배어 나오는, 자연스러운 것들을 많이 소화해 낼 수 있는 배우가 되고 싶다"라고 밝혀, 앞으로 그가 보여줄 연기 행보에 기대감을 높였다.한승연의 더 많은 화보 사진과 인터뷰 전문은 'bnt'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr