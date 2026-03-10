사진제공=티오피미디어

그룹 오드유스(ODD YOUTH)가 업그레이드된 비주얼로 색다른 매력을 보여줬다.오드유스(써머, 마야, 마이카, 카니, 예음)는 10일 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 싱글 'Babyface(베이비페이스)' 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 영상에는 써머의 "이건 우주의 법칙이야"라는 내레이션으로 시작해 방에 힘없이 모여 있는 멤버들의 모습이 담겼다. 이어 화려한 성년 파티 장면이 펼쳐지고, 마이카가 주민등록증을 내밀며 성인이 됐음을 알린다.유쾌하고 위트 있는 연출과 함께 영상 말미에는 'Babyface' 음원과 단체 군무 일부도 공개됐다. 경쾌한 리듬 위에 직관적인 안무가 더해져 오드유스의 밝은 에너지를 한층 배가시켰고, 새로운 퍼포먼스에 대한 기대감을 끌어올렸다.'Babyface'는 10대와 20대의 경계에 선 오드유스의 성숙함과 소녀다운 발랄함을 동시에 담아낸 곡이다. 나이와 외모에 대한 정형적인 시선을 비틀며 스스로를 긍정하는 당당한 태도를 강조했다. 오드유스는 이번 싱글을 통해 또래 친구들 사이 우정을 그려왔던 기존 서사에서 나아가, 무대 위 자신감 넘치는 모습으로 프로다운 면모를 선보일 예정이다.오드유스의 두 번째 싱글 'Babyface'는 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개되며 16일에는 음반으로도 발매된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr