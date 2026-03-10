사진=권상우 아들 SNS

배우 권상우 아들이 빼아난 미모를 과시했다.10일 권상우 아들 인스타그램에는 별다른 멘트 없이 여러 장의 게재됐다.공개된 사진들 속에는 아들이 부친 권상우와 함께 어딘가를 방문하기 위해 나선 모습. 특히 축구에 전념하고 있는 아들은 연예 활동이 기대될 정도로 갸름한 턱선과 또렷한 이목구비를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.해당 게시물은 업로드 3시간 만에 조회수 400개를 돌파하며 뜨거운 주목을 받았다.한편 권상우는 배우 손태영과 2008년 결혼해 슬하에 아들 룩희 군 딸 리호 양을 두고 있다. 손태영은 현재 권상우와 떨어져 미국 뉴저지에서 두 아이와 함께 생활하고 있으며, 자신의 유튜브 채널을 통해 뉴저지의 생활을 소개하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr