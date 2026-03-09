사진=조복래 SNS

8일 조복래 공식 SNS 계정에는 "jtbc, 드라마, 미혼남녀의효율적만남" 등 해시태그와 함께 사진 몇 장이 게시됐다.공개된 사진에는 JTBC 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 출연자 한지민, 박성훈, 조복래, 이기택 등의 모습이 담겼다. 현장의 화기애애한 분위기도 엿볼 수 있다.'미혼남여의 효율적 만남'은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기다.지난 8일 방송된 4회에서는 이의영(한지민 분)이 송태섭(박성훈 분)과 갈등 끝에 조심스러운 첫 입맞춤을 나누며 썸이 시작되는 모습이 담겼다. 4회 시청률(닐슨코리아, 유료가구 기준)은 수도권 5.5%, 전국 4.8%를 기록했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr