텐아시아 DB

그룹 블랙핑크 지수가 출연한 넷플릭스 '월간남친'을 두고 국내외 반응이 엇갈리고 있다. 국내에서는 지수의 어색한 표정과 뭉개지는 발음을 중심으로 혹평이 이어지는 반면, 해외에서는 팬덤을 중심으로 긍정적인 평가도 흘러나온다.먼저 국내 시청자들의 평가는 비교적 냉정했다. JTBC '설강화', 쿠팡플레이 '뉴토피아', 영화 '전지적 독자 시점' 등에 이어 이번에도 지수의 발성과 딕션이 주요 지적 대상에 올랐다. 한국어 대사를 직접적으로 듣는 국내 시청자들에게는 정확하지 않은 발음과 어색한 호흡이 더 크게 느껴졌을 거란 분석이 나온다.시대극이었던 '설강화'와 좀비물이었던 '뉴토피아'에 비해서 연기력이 나아진 건 사실이다. 아무래도 지수 본연의 모습과 가장 비슷한 캐릭터고, 현실에 있을 법한 이야기로 만들어진 로맨틱 코미디다 보니 앞선 두 작품보다는 훨씬 자연스러운 연기가 가능했다. 그러나 아직 아이돌 출신 배우에게 기대되는 연기 수준을 보여주지 못했다는 평이 주를 이룬다.반면 해외에서는 꽤 우호적이다. 해외 시청자들은 대부분 자막을 통해 작품을 소비하기 때문에 지수의 발음이나 딕션 문제는 크게 체감되지 않을 것으로 보인다. 오히려 캐릭터의 매력이나 전체적인 분위기 같은 시각적인 요소에 더 집중했을 것으로 분석된다.특히 미국 시사주간지 '타임'에서는 지수의 캐스팅에 대해 긍정적으로 평가했다. 해당 매체는 "지수가 지금까지 맡은 캐릭터 중 가장 잘 어울리는 역할이다. 로맨스 장르의 매력을 제대로 보여줬다"고 보도했다. 다른 해외 리뷰 사이트에서도 지수의 매력과 서인국과의 케미를 작품의 강점으로 꼽았다.이번 작품에서는 호평과 혹평이 엇갈리는 만큼 지수의 연기력이 앞으로 더 성장할 가능성은 있다. 그러나 지수가 배우에 도전한 지 6년 차가 된 만큼 이제는 대사 전달력과 감정 표현 스펙트럼에서 안정감을 보여줘야 할 때가 됐다. 특히 국내 시청자들은 배우에게 자연스러운 표정과 발성, 섬세한 감정 표현을 요구한다. 국내외 엇갈린 평가 속에서 지수가 차기작에서는 어떤 변화와 도전을 보여줄지 관심이 쏠리고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr