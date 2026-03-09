사진=솔로몬코드

공태현 프로가 주식회사 솔로몬코드와 전속 계약을 체결했다. 솔로몬코드는 앞서 '할인광', '유난히 빛이나'를 통해 광희, 있지 유나와 협업하며 눈길을 끌었다.솔로몬코드(대표 성스찬)는 광고와 예능, 콘텐츠 제작을 기반으로 다양한 미디어 사업을 펼치고 있는 종합 미디어 제작사다. 최근에는 스포츠 사업 분야로 영역을 확장하고 있다. 솔로몬코드는 이번 전속 계약을 통해 공태현 프로의 광고 및 미디어 활동을 비롯해 콘텐츠 제작, 유튜브 채널 운영, 방송 출연, 브랜드 협업 등 전반적인 매니지먼트 업무를 담당할 예정이다.공태현 프로는 2014 인천 아시안게임 은메달리스트 출신으로, 뛰어난 장타 능력을 바탕으로 한 공격적인 플레이가 강점인 선수다. 특히 재치 있는 입담과 자연스러운 진행 능력으로 방송가에서도 두각을 나타내고 있다. 골프 예능과 스포츠 방송에서 섭외 1순위로 거론될 만큼 인지도를 쌓았으며, 다양한 연령층의 두터운 팬덤도 보유하고 있다.솔로몬코드는 "공태현 프로는 실력과 재능, 트렌디함, 그리고 대중 친화적인 매력을 모두 갖춘 선수"라며 "당사의 콘텐츠 제작 역량을 바탕으로 선수의 브랜드 가치를 더욱 높이고, 골프 콘텐츠를 포함한 폭넓은 미디어 활동을 통해 골프 팬덤을 넘어 대중에게 한층 더 가까이 다가갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.골프계 최고의 엔터테이너 공태현 프로와 솔로몬코드의 새로운 동행에 기대가 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr