KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'의 '방신' 양준혁-박현선 부부가 시험관으로 쌍둥이를 임신한 후 아들을 떠나 보내고 남은 딸을 지키기 위해 가슴앓이했던 안타까운 사연을 공개해 뭉클하게 했다. 포항 오션뷰 집에 새롭게 보금자리를 마련한 양준혁은 딸에게 방어 사업을 물려주고자 하는 의사를 표했다.지난 8일 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희, 이하 '사당귀') 347회는 최고 시청률 7.0%를 기록하며, 196주 연속 동시간대 예능 1위를 차지했다. (닐슨 코리아 기준)양준혁은 새로 마련한 보금자리를 최초로 공개했다. 양준혁은 "구룡포 바다가 보이는 오션뷰로 이사를 했다"며 '방신 하우스' 집들이에 가족들을 초대했다. 특히 양준혁의 딸 이재가 등장해 사랑스러움을 과시했다. 생후 12개월 딸 이재는 아장아장 걸음마를 하는가 하면 시종일관 햇살 같은 미소를 지으며 시청자들의 마음을 사로 잡았다. 양준혁은 낱말 카드로 이재와 놀아주면서 유독 '문어', '고등어', '방어' 등 수산물에 특화된 남다른 조기 교육으로 웃음을 안겼다. 양준혁은 딸에게 "너는 내 후계자"라며 "어릴 때부터 방어와 친해져야, 또 알아야, 내가 나중에 나이 들었을 때 사업을 물려 줄 수 있다"라고 밝혔다. 반면 아내 박현선은 "뭘 이런 걸 가르치냐"며 "진짜 우리 딸한테 방어를 시키려고 하나"라고 걱정했다.양준혁은 집들이 음식으로 방어회, 방어조림과 함께 방어카츠를 준비했다. 그는 일반적인 카츠 요리법을 뛰어넘어 밀가루와 계란, 빵가루를 모두 섞은 반죽으로 모두를 경악케 했다. 급기야 김숙은 "난생 처음 보는 반죽"이라는 난색을 표했다. 하지만 방어카츠를 맛본 양준혁의 아내 박현선은 "치킨 같아"라고 말했고, 이를 본 전현무는 "진정한 사랑의 힘이다"고 말해 웃음을 자아냈다.오랜만에 모인 가족들은 두 사람의 연애부터 결혼까지의 비하인드를 공개했다. 박현선은 "팬과 선수 사이로 처음 만났는데 오빠가 힘들 때마다 나에게 연락을 해와 나를 좋아하는 마음을 알게 됐다"고 과거를 회상했다. 양준혁의 장인은 딸과 사위의 나이 차이가 19살이나 난다는 사실에 충격을 받아 눈물로 밤을 지샜던 사연도 털어놨다. 양준혁은 "결혼 전에는 반대가 있었지만 결혼을 하고 나서는 처가댁 식구들이 정말 내 사업을 많이 도와주고 힘이 돼 줬다"면서 "특히 장인어른은 지금은 내 사업에 없어서는 안될 파트너"라며 감사함을 전했다.양준혁-박현선 부부는 결혼 후 시험관으로 쌍둥이를 임신했지만 그 중 아들을 떠나 보내고 홀로 남은 이재를 간신히 지켜내야 했던 순간을 떠올리며 눈물을 삼켰다. 평소 감정 표현에 서툰 양준혁은 "유산 소식을 듣고 아내가 가장 걱정됐다. 하지만 저보다 더 어른스럽게 대처하고 아이를 지켜내는 모습이 정말 고마웠다"면서 폭풍 오열해 먹먹함을 자아냈다.결혼 19년차를 맞은 이순실은 장 이사가 준비한 리마인드 웨딩 촬영에 나섰다. 이순실이 유명 메이크업 아티스트 '샵뚱'에게 "장원영 스타일로 부탁드린다"고 말하자 샵뚱은 "제가 아는 그 장원영 맞는거죠?"라고 당황하면서도 이순실은 보며 "귀엽고 예쁜 얼굴 스타일"이라고 칭찬했다. 전문가들의 손길을 거쳐 '청담동 사모님' 스타일로 완벽하게 변신한 이순실은 웨딩드레스를 고르며 유독 노출을 꺼려해 궁금증을 안겼다. 이순실의 남편 황유성은 "아내가 북한에서 고문 받은 흔적이 있어서 상처를 가리고 싶어한다. 결혼할 때도 드레스 입는 걸 너무 싫어했다"고 말해 안타까움을 자아냈다.이순실과 남편 황유성은 추위도 잊은 채 연신 행복한 미소를 띠며 리마인드 촬영을 진행했다. 황유성은 "장원영이 나이 들면 이순실이 될 것 같다"라며 사랑하는 아내에게서 눈을 떼지 못했다. 이순실은 "결혼식 하는 날보다 오늘이 더 행복했다"는 말로 감동을 표현했다.'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 KBS 2TV에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr