배우 박경혜가 자취 중 또 사고가 발생했다.8일 유튜브 채널 '경혜볼래'에는 '쥐 습격에 이어 이번엔 '부서진 차''라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박경혜는 "시사회에 가려고 차를 빼는데 갑자기 앞으로 안 나가더라. 뭐가 걸렸나 싶어서 내려서 봤는데 타이어에 펑크가 나 있었다"고 당시 상황을 설명했다. 이어 "정말 처음 겪는 일이다. 어제까지도 차가 너무 잘 달렸는데 갑자기 이러니까 당황스럽다"며 보험사 긴급출동을 요청했다.현장에 도착한 출동 기사 역시 상황을 확인한 뒤 단순 펑크가 아니라는 사실을 알렸다. 차량 내부의 쇼크업소버 스프링이 노후로 부러졌고, 그 조각이 타이어를 긁으면서 타이어까지 찢어졌다는 것. 기사에 따르면 이런 경우에는 차량을 견인해 정비소에서 수리를 해야 했다.박경혜는 "차 안에 있는 스프링이 노화되면서 깨졌고 그 모서리가 타이어를 긁어 찢어진 거라고 하더라"며 "이사 온 지 얼마 안 돼서 동네 정비소를 잘 몰라 원래 다니던 정비소에 연락했다"고 설명했다.문제는 부품 수급이었다. 정비소 측은 스프링을 교체할 경우 양쪽을 함께 교체해야 할 가능성이 높고, 수리 비용은 최대 40만 원 정도가 들 수 있다고 전했다. 이에 박경혜는 "차를 바꿀까요?"라며 허탈한 웃음을 지었다.차량이 수리되는 동안 박경혜는 시사회 참석을 위해 대중교통을 알아보며 이동 방법을 찾았다. 그는 "그래도 다행히 약속 시간을 조금 일찍 잡아놔서 시사회에는 갈 수 있을 것 같다"고 말했다.이후 집으로 돌아온 박경혜는 상황을 되짚으며 안도의 한숨을 내쉬었다. 그는 "차가 운행 중에 스프링이 끊어졌다면 큰 사고가 났을 수도 있었을 것 같다"며 "도로에서 사고가 났다면 다른 차에도 피해가 갈 수 있었을 텐데 그런 일이 없어서 정말 다행"이라고 말했다.또 "견인 기사님들이나 도로 위 다른 분들에게 피해가 가지 않은 것도 운이 좋았던 것 같다"며 긍정적인 마음을 전했다.결국 차량은 견인차에 실려 정비소로 이동했고, 수리 과정을 거쳐 다시 운행이 가능해졌다. 박경혜는 "차를 다 고쳤다"며 "그래도 큰 사고로 이어지지 않아 다행이라고 생각한다"고 말했다.앞서 박경혜는 이전 브이로그에서도 차량 배터리 부식으로 시동이 걸리지 않거나 열선 시트가 고장나는 등 자동차 관련 사건을 겪은 바 있다. 이번에는 스프링 파손까지 겹치며 또 한 번 자동차와의 '수난기'를 겪게 됐다.뜻밖의 차량 고장에도 박경혜는 유쾌한 태도를 유지하며 "이런 일이 생기면 당황스럽지만 지나고 보면 또 웃을 수 있는 일인 것 같다"며 상황을 긍정적으로 마무리했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr