김지민, 시험관 조영술 받아…“자연임신 시도했는데“(‘살림남’)

김지민, 김준호 부부가 2세를 준비중이다.지난 7일 방송된 KBS 2TV 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남2')에서는 김지민이 스페셜 MC로 출연했다.이날 김지민은 남편 김준호와의 신혼생활에 대해 "뜨거운 신혼 생활을 즐기고 있다. 결혼을 진작에 할 걸. 너무 늦게 한 것 같다"라며 만족감을 보였다.더불어 "결혼 전에는 설거지도 일주일 동안 안 하고 반려동물과 살았지만, 지금은 바로 음식물 처리하고 재활용도 척척 한다. 오빠 너무 잘한다"고 밝혔다.특히 김지민은 2세를 준비 중이라고 털어놓으며 "원래는 자연임신을 시도했는데 둘 다 노산이다"라며 "얼마 전 시험관 시술 전 조영술을 했는데 정말 말도 안 되는 아픔을 겪었다"고 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr