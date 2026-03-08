10기 정숙, 200억대 자산 있다더니…‘곱창집 사장님’의 화끈한 여행

‘나는 솔로’ 10기 정숙이 강원도 여행을 떠났다.최근 10기 정숙은 자신의 계정에 강원도에 위치한 호텔 수영장에서 휴식을 취하는 모습을 공개했다. 정숙은 글래머러스한 바디라인을 뽐냈다.한편, 10기 정숙은 ENA, SBS Plus 예능 '나는 솔로' 10기 돌싱 특집에 출연했다. 더불어 대구에서 곱창집을 운영하는 200억 원대 자산가로 알려져 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr