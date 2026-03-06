'나는 솔로' 28기 순자가 만삭 사진 공개에 이어 '나솔사계' 미스터 킴과 핑크빛 열애를 인정한 가운데 솔직한 심경을 밝혔다.
28기 순자는 6일 자신의 SNS를 통해 "만삭 사진 이후로 이렇게 많이 쏟아지는 기사들은 처음인 것 같다. 이게 무슨 일이야"라며 쏟아지는 관심에 놀라움을 표했다.
이어 "좋은 말씀 보내주시는 DM들도 감사드리고, 아침부터 축하 연락 준 28기 영철님 감사하다"며 지인과 팬들을 향한 감사의 뜻을 전했다. 특히 순자는 미스터 킴과 다정하게 얼굴을 맞댄 사진을 게재하며 "마음에 안정감을 주는 사람이 곁에 있다는 건 제게 큰 행운"이라며 애정을 과시했다. 앞서 미스터 킴은 5일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송에서 순자와의 열애를 공식 인정했다. 그는 "이래저래 알고 계시는 거 같다. 말이 잘 안 떨어진다"며 "28기 순자와 만나고 있다"고 고백했다. 두 사람은 28기 영수의 팝업 행사에서 우연히 만나 인연을 맺었다며 "이야기를 많이 나눴고 매력을 많이 느꼈다. 연락을 주고받다가 제가 먼저 용기 내 이야기했다"고 뒷이야기를 전했다.
특히 미스터 킴은 과거 방송에서의 발언을 뒤집은 진심을 전해 눈길을 끌었다. 그는 "아이가 있는 분은 만나본 적이 없어 가보지 않은 길에서 오는 걱정과 두려움이 컸지만, 그 사람 하나 보고 쉽지 않은 길 한 걸음씩 걸어가 보고 있다"고 털어놨다. 이어 "순자가 방송에서 못되게 나오는데 실제로 보면 예쁘고 똘똘하고 애교도 많다. 결이 비슷하고 잘 통한다"며 "그 사람이 아직 나쁜 말을 듣고 있는데 욕하지 않으시면 좋겠다. 저를 욕해달라"며 든든한 사랑꾼의 면모를 보였다.
한편 28기 순자는 앞서 자신의 SNS에 만삭 사진을 여러 장 공개해 화제를 모은 바 있다. "여자로 태어나서 가장 잘했고 뿌듯하고 내 자신이 기특했던 일"이라며 "저는 촬영 직전까지만 해도 늘 프로필 사진이 만삭사진이었어요!"며 사진과 함께 글을 남겼다.
이어 "임신기간 내내 싱글맘 못지않게 혼자 삼키고 태교하며 내 자신을 스스로 돌봐오던 시절이 마냥 기특하기만 하고 제일 예뻐요"고 전했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
28기 순자는 6일 자신의 SNS를 통해 "만삭 사진 이후로 이렇게 많이 쏟아지는 기사들은 처음인 것 같다. 이게 무슨 일이야"라며 쏟아지는 관심에 놀라움을 표했다.
이어 "좋은 말씀 보내주시는 DM들도 감사드리고, 아침부터 축하 연락 준 28기 영철님 감사하다"며 지인과 팬들을 향한 감사의 뜻을 전했다. 특히 순자는 미스터 킴과 다정하게 얼굴을 맞댄 사진을 게재하며 "마음에 안정감을 주는 사람이 곁에 있다는 건 제게 큰 행운"이라며 애정을 과시했다. 앞서 미스터 킴은 5일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송에서 순자와의 열애를 공식 인정했다. 그는 "이래저래 알고 계시는 거 같다. 말이 잘 안 떨어진다"며 "28기 순자와 만나고 있다"고 고백했다. 두 사람은 28기 영수의 팝업 행사에서 우연히 만나 인연을 맺었다며 "이야기를 많이 나눴고 매력을 많이 느꼈다. 연락을 주고받다가 제가 먼저 용기 내 이야기했다"고 뒷이야기를 전했다.
특히 미스터 킴은 과거 방송에서의 발언을 뒤집은 진심을 전해 눈길을 끌었다. 그는 "아이가 있는 분은 만나본 적이 없어 가보지 않은 길에서 오는 걱정과 두려움이 컸지만, 그 사람 하나 보고 쉽지 않은 길 한 걸음씩 걸어가 보고 있다"고 털어놨다. 이어 "순자가 방송에서 못되게 나오는데 실제로 보면 예쁘고 똘똘하고 애교도 많다. 결이 비슷하고 잘 통한다"며 "그 사람이 아직 나쁜 말을 듣고 있는데 욕하지 않으시면 좋겠다. 저를 욕해달라"며 든든한 사랑꾼의 면모를 보였다.
한편 28기 순자는 앞서 자신의 SNS에 만삭 사진을 여러 장 공개해 화제를 모은 바 있다. "여자로 태어나서 가장 잘했고 뿌듯하고 내 자신이 기특했던 일"이라며 "저는 촬영 직전까지만 해도 늘 프로필 사진이 만삭사진이었어요!"며 사진과 함께 글을 남겼다.
이어 "임신기간 내내 싱글맘 못지않게 혼자 삼키고 태교하며 내 자신을 스스로 돌봐오던 시절이 마냥 기특하기만 하고 제일 예뻐요"고 전했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT