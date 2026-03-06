사진 제공 = 스타쉽엔터테인먼트

가수 케이윌(K. will)이 데뷔 19주년을 맞이해 유튜브 라이브로 팬들과 만난다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 6일 자정 공식 소셜 미디어(SNS) 계정에 데뷔 19주년 기념 축전 이미지를 게재했다. 해당 게시물에는 19주년 기념사진을 촬영하는 듯한 구도의 사진이 포함됐다.이와 연계해 케이윌은 6일 오후 7시 '형수는 케이윌' 공식 유튜브 채널에서 '케이윌 데뷔 19주년 특집 라이브' 방송을 송출한다.이번 방송은 19년간 활동을 지지해 준 공식 팬클럽 '형나잇'을 대상으로 진행된다. 사전에 취합한 질문 내용에 답하는 질의응답 순서를 마련해 지난 19년간의 활동 이력을 짚어볼 계획이다.2007년 3월 6일 정규 1집 '왼쪽 가슴'으로 데뷔한 그는 '그립고 그립고 그립다', '이러지마 제발 (Please Don't)', '니가 필요해 (I Need You)', '오늘부터 1일 (Day1)' 등의 음원을 발매했다. 국내 음원 플랫폼 멜론이 집계한 '멜론의 전당' 데이터에 따르면 누적 스트리밍 20억 회를 넘기며 '빌리언스 실버 클럽' 부문에 이름을 올렸다.다수의 드라마 OST 가창에도 참여했다. 2018년 JTBC '뷰티 인사이드' 삽입곡 '내 생에 아름다운', 2016년 KBS2 '태양의 후예' 삽입곡 '말해! 뭐해?'를 비롯해 최근 방송된 tvN '프로보노'의 메인 테마곡 '꾼 (Funky Player)' 음원 작업에 합류했다.오프라인 대면 공연 활동도 병행 중이다. 지난 2024년 소극장 콘서트 '올 더 웨이(All The Way)'와 작년 팬미팅 '윌다방'을 개최했다. 이어 작년 연말에는 단독 콘서트 '굿 럭(Good Luck)'을 열고 가창과 퍼포먼스를 포함한 세트리스트를 소화했다.자체 영상 콘텐츠 제작도 진행하고 있다. 개인 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에서 매주 수요일 '형수의 사생활', '아는 형수' 등의 자체 기획 시리즈를 업로드한다. 일상을 담은 영상과 함께 게스트를 초청해 대화를 나누는 포맷을 차용해 채널을 운영 중이다.케이윌은 소속사를 통해 "데뷔하고 19년이라는 시간이 지났다는 것이 실감이 나지 않는다. 그 오랜 시간 동안 옆에서 지켜봐 준 형나잇에게 진심으로 감사하다. 힘들고 두려운 순간도 있었지만, 여러분들의 응원 덕분에 용기 낼 수 있었고, 무대에 오를 수 있었다. 앞으로도 좋은 음악과 다양한 활동으로 보답할 수 있도록 노력할 테니 계속 함께해주길 바란다"고 입장을 밝혔다.19주년 기념 라이브 방송은 6일 오후 7시 해당 유튜브 채널에서 시청 가능하다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr