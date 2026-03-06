TV텐 바로가기
원희·이로하(아일릿), 귀염 뽀짝 소녀들 [TV10]
그룹 아일릿(ILLIT)의 멤버 이로하가 6일(금) 오전, 서울 성동구 성수동에서 진행된 ‘락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션’ 출시 기념 포토월에 참석해 포즈를 취하고 있다.
