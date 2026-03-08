사진제공=에일리언컴퍼니

2011년 결혼해 두 자녀를 둔 배우 이무생(45)이 ‘100일의 거짓말’로 안방극장에 컴백한다.올해 하반기 방송 예정인 tvN 새 드라마 ‘100일의 거짓말’은 조선총독부 통역생으로 위장 잠입한 경성 최고의 소매치기와 정무총감의 양자인 총독부 신임 통역관의 위험하고도 아슬아슬한 사랑 그리고 찬란한 독립의 염원을 그린 첩보 로맨스 작품이다.이무생은 극 중 미국 언론사의 경성 특파원 유필립 역을 연기한다. 유필립은 구국단의 일원으로, 조선계 미국인이자, 언론인이라는 신분을 십분 활용해 국제 정세에 민감한 정무총감을 흔드는 인물이다.조선총독부를 둘러싼 숨 막히는 첩보전 한가운데에서 비밀스러운 활약을 펼칠 유필립을 이무생이 어떻게 그려낼지 기대를 모은다.앞서 이무생은 넷플릭스 시리즈 ‘당신이 죽였다’에서 진강상회 대표 진소백 역을 맡아 은수(전소니 분)와 희수(이유미 분)를 묵묵히 돕는 든든한 버팀목이자 진정한 어른의 면모를 설득력 있게 그려냈다. 탄탄한 연기력을 바탕으로 인물의 내면을 깊이 있게 표현하며 진소백 캐릭터를 입체적으로 완성했다.‘100일의 거짓말’을 통해서는 전작에서 연기한 진소백과는 또 다른 결의 강렬하고 묵직한 카리스마를 펼쳐내며 존재감을 드러낼 예정이다. 작품마다 남다른 캐릭터 소화력으로 극의 매력을 더해온 이무생이 시대극에서 보여줄 새로운 모습에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr