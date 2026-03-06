/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=tvN '차가네'

배우 차승원이 '차가네'의 마침표를 찍었다.지난 5일 방송된 tvN 리얼 갱스타 시트콤 '차가네' 최종회에서는 김치 서바이벌의 최종 결과와 함께, 새 사업을 위해 동고동락했던 조직원들의 마지막 이야기가 전파를 탔다.이날 방송에서 차승원은 그간 간간이 보여줬던 특유의 친근하고 소탈한 매력을 어김없이 뽐냈다. 숙소에서 진행된 윷놀이와 알까기 등 방구석 게임에서 그는 동생들보다 더 승부에 집착하는 유치하고 귀여운 면모로 웃음을 자아냈다. 특히 게임 중 딘딘과 티격태격하다가도 금세 다독이며 단둘이 맥주잔을 부딪치는 모습으로 조직을 이끌어온 맏형다운 인간미와 여유를 엿보게 했다.신사업의 운명이 걸린 마지막 김치 블라인드 테스트에서는 요리 장인의 내공이 기어코 빛을 발했다. 부산의 한 스테이크 전문점에서 진행된 시식회에서 차승원의 김치는 초반 부진을 딛고 막판 스퍼트를 올려 극적인 1위를 차지했다. 투표지에 적힌 '스테이크와 가장 잘 어울리는 김치'라는 호평에 "진실은 외면하지 않아!"라면서 통쾌하게 기뻐하는 모습으로 마지막까지 시청자들에게 기분 좋은 웃음을 안겼다.태국 방콕의 매운맛 소스에서 시작해 일본 시즈오카의 와사비, 부산에서의 김치에 이르기까지, 차승원은 프로그램의 정체성인 '매운맛'을 향한 집념과 음식에 대한 진심을 매 순간 잃지 않았다. 때로는 엄격하게 상황을 통제하고, 때로는 동생들의 짓궂은 장난도 너그럽게 받아주며 추성훈, 딘딘, 토미, 대니구를 끈끈한 하나의 팀으로 묶어냈다.이처럼 모든 출장 일정을 성공적으로 마무리한 차승원은 "매운맛이라는 목표를 향해 달려온 시간이 뜻깊었다"며 "끝까지 믿고 따라와 준 동생들과 '차가네'의 도전을 응원해 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다"라고 애정 어린 마지막 인사를 건넸다.차승원의 행보는 올봄에도 이어진다. 오는 5월 공개되는 쿠팡플레이 신규 힐링 예능 '봉주르빵집' 출연을 확정 지은 것. 차승원은 시골 마을의 '시니어 디저트 카페'를 배경으로 어르신들을 위한 특별한 파티시에로 나설 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr