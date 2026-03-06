사진=텐아시아DB

사진=KBS2

'신상출시 편스토랑' 선예가 자연주의 출산 경험을 공개한다.6일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 원조 국민 요정에서 딸 셋 맘 집밥 요정으로 돌아온 선예의 특별한 이야기가 공개된다. 만 24세에 결혼해 캐나다에서 생활했던 선예가 세 딸을 집에서 자연주의 출산으로 낳았다고 고백하는 것. 경험해 보지 못한 사람은 쉽게 상상할 수 없는 자연주의 출산인 만큼, 콩알이 엄마 남보라도 높은 관심을 보였다는 전언이다.VCR 속 선예는 집으로 원더걸스 맏언니 유빈, 애프터스쿨 리더 가희를 초대해 직접 만든 음식들을 대접했다. 선예는 캐나다에서 생활하면서 터득한 한식 집밥 요리로 두 사람의 입맛을 사로잡았다. 유빈과 가희는 선예의 수준급 요리 실력에 감탄에 또 감탄 "나 집에 갈 때 싸줘"를 연발하며 폭풍 흡입했다고.맛있는 음식과 함께 거침없는 수다도 이어졌다. 특히 아직 미혼인 유빈은 선예와 가희에게 결혼 및 출산에 대한 궁금증을 쏟아냈다고. 그중 선예는 캐나다에서 생활하며 세 아이를 모두 집에서 '자연주의 출산'으로 낳았다고 해 눈길을 끌었다. 자연주의 출산은 무통 주사, 약물 등의 의료적 개입 없이 아이를 낳는 방법으로 캐나다에서는 집에서 자연주의 출산을 많이 한다고.선예는 "첫째는 좀 힘들었는데 둘째 때는 밥 한술 뜨다가 배가 아파서 침대에 가서 아이를 낳고, 나와서 끓여 놓은 미역국을 마저 먹었다"라는 잊지 못할 출산의 순간을 털어놔 모두를 깜짝 놀라게 했다는 전언이다. 이어 "자연주의 출산하면 신비한 경험을 정말 많이 하게 된다"라며 그 놀라운 이야기를 털어놔 모두가 숨을 죽이고 들었다는 후문.출산 후 다이어트에 대한 이야기도 빠지지 않았다. 건강미의 대명사인 가희는 "임신하고 먹덧이 와서 18kg이 쪘다. 충격받아서 아이 낳고 3개월 만에 18kg 모두 뺐다"라며 출산 후 다이어트 방법을 공개하기도. 이 모든 이야기에 유빈은 어떤 반응을 보였을까. 결혼 선배 가희와 선예는 유빈에게 어떤 조언을 했을까.원조 걸그룹 요정들의 솔직한 출산 토크부터 집밥 요정 선예의 요리들까지 그 자세한 이야기는 6일 금요일 '편스토랑'에서 공개된다. 이번 주 '편스토랑'은 WBC 중계로 인해 평소보다 늦은 밤 10시 방송 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr