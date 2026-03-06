사진제공=스토리제이컴퍼니

사진제공=스토리제이컴퍼니

배우 서인국이 프로 일잘러로 돌아온다.6일 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 이날 공개되는 넷플릭스 시리즈 '월간남친'에서 매번 1등을 놓치지 않는, 프로 일잘러 웹툰 PD 박경남 역을 맡은 서인국의 포스터 촬영 현장 비하인드 컷을 여러 장 공개했다. 서인국은 '월간남친'에서 그룹 블랙핑크의 멤버 지수와 로맨스 호흡을 맞춘다.공개된 사진 속 서인국은 단정한 헤어스타일에 안경과 카디건을 매치, 깔끔하고 스마트한 비주얼을 자랑한다. 또한 그는 은은한 미소에 컵을 들고 카메라를 응시하거나 지수(서미래 역)를 그윽하게 바라보는 등 다양한 포즈와 무드로 보는 이들의 시선을 사로잡기도.이처럼 서인국은 비주얼부터 지적이고 훈훈한 모습으로 변신, 공개 전부터 '월간남친'의 박경남 캐릭터에 대한 기대감을 상승시킨다. 서인국은 그동안 다수의 로맨틱 코미디 작품을 통해 로코킹으로 자리매김했다. 그는 상대 배우와 남다른 케미스트리를 뽐내는 건 물론 캐릭터의 서사를 설득력 있게 그려내며 시청자들의 몰입도와 공감을 한껏 끌어냈다. 이에 곧 공개될 '월간남친'을 통해 서인국이 어떤 모습을 국내외 시청자를 사로잡을지 귀추가 주목된다.한편 '월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로망 실현 로맨틱 코미디로 6일 넷플릭스를 통해 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr