"살 많이 빠져" 오은영, 결국 입 열었다…얼굴 반쪽 되더니 "2.5은영이라고" ('버킷리스트')[종합]

사진제공='버킷리스트'

오은영이 다이어트 후 생겨난 별명에 대해 말했다.지난 5일 채널 '오은영의 버킷리스트'에는 '드디어 만났다 김주하가 오은영에게 고마워 하는 이유 (최초 고백 아이들 근황)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김주하는 오은영을 보자마자 "살이 많이 빠졌다"며 놀라워했다. 이에 오은영은 "그런 건 큰소리로 이야기해달라"며 웃었다.김주하가 "반쪽이 됐네"라고 오은영의 다이어트 성공을 언급하자 오은영은 "내가 MBC '오은영 리포트 결혼지옥' 촬영 갔더니 제작진이 나에게 오은영이 아니라 2.5은영이래"라며 뿌듯해했다.날씬한 몸매와 달리 김주하는 평소 엄청난 대식가라고. 오은영은 "고기를 진탕 먹고 냉면까지 먹은 뒤 집에 가서 라면도 또 먹는다”고 폭로했다. 이에 제작진은 “정말 대식가다”라며 감탄했다.한편, 오은영은 다이어트를 위해 과일을 줄였다고 밝힌 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr