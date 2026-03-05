이종혁 아들, ♥핑크빛 폭로 당했다…"스킨십까지 하더니, 다른 여자와 썸 타" 분노 ('라스')

사진=이탁수, 이신향

배우 이철민이 배우 이종혁 아들 이탁수에게 불만을 표했다.지난 4일 방송된 MBC 예능 '라디오스타') 955회에는 오승환, 이철민, 조현아, 양상국이 게스트로 출연했다.이철민은 최근 딸 이신향과 함께 출연한 tvN STORY 예능 '내 새끼의 연애'를 언급하며 열불이 터졌다고 밝혔다. 그는 "(스튜디오에서) 일주일간 찍은 걸 모니터링 한다. 딸 가진 부모 4명이 앉아있고, 아들 가진 부모 4명이 앉아있다. 모니터하는 자세부터 다르다. 딸 가진 부모는 다 나처럼 안절부절 못한다. 모니터를 보는데 너무 불안하더라"고 회상했다.이어 "종혁 씨 아들 탁수가 처음에는 우리 딸과 약썸을 탔다"며 "마트를 갔는데 쇼핑 카트를 밀면서 탁수 손이 신향이 손을 슥 스치더라. 내 숨이 막혔다. 커플 요가하는 장면도 있다. 서로의 심장 소리를 듣는다고 하는데, 눈이 저절로 감겨지더라. 이종혁은 '그렇지 잘한다'라고 했다"고 덧붙였다.딸의 반응을 묻자 이철민은 "좋았단다"면서도 "탁수가 우리 딸 신향이에게 마음이 있는 거 같았는데, 다른 여자애와 삼각관계가 된 거다. 막판에 탁수가 자꾸 이쪽 갔다가 저쪽 갔다가 하더라. 너무 많이 변하니까 서운하더라"고 폭로했다.이어 "이종혁한테 탁수의 탁이 혹시 흐릴 탁이냐고, 나중에 탁수가 저쪽으로 가면 변수로 이름 바꿔야 한다고 했다"며 개명까지 권했다고 밝혔다. 당시 이탁수는 이산향과 농구 감독 전희철의 딸 전수완 사이에서 삼각관계를 형성하다 전수완과 최종 커플이 됐다.그러면서도 이철민은 "신향이가 저 프로그램 하고 긍정적으로 변했다. 자존감도 올랐다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr