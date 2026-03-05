사진=텐아시아DB

영화 '왕과 사는 남자'의 연출을 맡은 장항준 감독이 1000만 돌파 공약을 백지화했다. 앞서 장항준은 '왕과 사는 남자'가 1000만 관객을 돌파할 시 "개명, 성형, 귀화, 전화번호 변경을 하겠다"고 공약을 내건 바 있다.지난 4일 SBS '배성재의 텐 수요일 라이브' 녹화분이 공개됐다. 이날 방송에는 장항준 감독과 영화 제작자 장원석이 게스트로 출연했다. 장항준은 영화 속 단종의 유배지였던 강원도 영월을 언급하며 "2025년 대비 9배나 관광객이 늘었다고 하더라. 주변 음식점마다 줄도 엄청나다고 들었다"고 말문을 열었다.자신을 알아보는 사람이 많아지기도 했다고. 장항준은 "내가 마스크를 써도 사람들이 나를 알아보니 이게 참 답답한 노릇이다. 내가 전철을 자주 타는데 전철에서도 알아보는 분들이 있다. 그래서 영화관을 못 가겠더라. 사람들이 알아보면 아무래도 시선이 다른 데로 간다"라며 너스레를 떨었다.박찬욱 감독에게 문자를 받았던 일화를 공개하기도 했다. 그는 "정말 축하한다고, 아주 큰 일을 해냈고 박수받아 마땅하다고 해주셨다. 내가 살다 보니 (박찬욱) 감독님께 칭찬도 받더라. 굉장히 영광이었다"고 회상했다. 이에 장원석이 "이 이야기를 (여기서) 해도 되는 거냐"고 묻자 장항준은 "박 감독님이 내게 문자를 보냈을 땐 어느 정도 공개를 각오하셨을 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.1000만 관객 달성을 앞둔 것에 대해 장항준은 "너무 감사드리고 믿기지 않는다. 우리 가족들도 그렇다"며 웃었다. 이어 그는 "사실 첫날 스코어를 보고 좌절한 게 내심 20만 명 정도를 기대했는데 11만 명만 우리 영화를 봤다. 좋지 않은 수치가 나와서 '또 안 되겠구나. 이젠 누굴 원망해야 하나' 생각했다. 날 원망하면 내가 너무 힘드니까 타인을 원망했다"고 털어놨다.앞서 개명, 성형, 귀화, 전화번호 변경 등을 1000만 공약으로 내걸었던 장항준은 "관심 주시는 건 감사하지만 이게 뉴스거리가 되나 싶다. 난 당연히 천만이 안 될 거라 생각하고 말한 것"이라고 말했다. 또 "손익분기점을 넘느냐 마느냐 하는데 천만 소리를 하니까 웃음을 안기려고 한 것뿐"이라며 "이게 공약이 되다 보니 투자사 측에선 대책 회의까지 했다"고 덧붙였다.장항준은 공약을 이행하지 못하는 대신 커피차 이벤트를 하겠다고 밝혔다. 그는 "지금 생각하면 다행인 게 전 재산의 반을 내놓겠다는 얘기는 안 했다. 돌아보면 섬뜩하다. 어떻게 다 지키고 사나. 대안으로 다다음 주쯤 커피차 이벤트를 하겠다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr