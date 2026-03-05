사진=텐아시아DB

방송인 이휘재가 4년 만에 '불후의 명곡'을 통해 방송에 복귀한다.5일 KBS2 '불후의 명곡' 관계자는 텐아시아에 "이휘재 씨가 '불후의 명곡'에 출연하는 것이 맞다"라며 "오는 16일 KBS 여의도 신관 공개홀에서 진행되는 녹화에 경연자로 참여한다"고 밝혔다.이날 녹화는 '2026 연예계 가왕전' 특집으로 꾸려진다. 이휘재를 비롯해 조혜련, 홍석천, 박준형, 송일국, 오만석, 김신영, 박성광 등이 출연해 무대를 꾸밀 예정이다. 해당 방송분은 오는 28일과 다음 달 4일, 2주에 걸쳐 방송된다.한편 이휘재는 지난 2022년 가족들과 함께 캐나다로 떠난 뒤 방송 활동을 중단하며 은퇴설에 휩싸인 바 있다. 이후 지난 3일 이휘재의 아내 문정원이 SNS를 통해 약 4년 만에 근황을 알리며 화제를 모았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr