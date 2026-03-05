사진=지나 SNS

성매매 혐의 논란 후 미국으로 향했던 가수 지나가 한국에서의 근황을 알렸다.지나는 지난 4일 자신의 인스타그램 스토리에 "I suck at selfies"(나는 셀카를 정말 못 찍어)라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 지나가 모친으로 보이는 인물과 함께 식사를 즐기고 있는 모습. 특히 뒤편으로 한국인이 있었고, 이후 "on the move"(이동 중)라고 적힌 게시물에는 국내 건물 이름이 보여 눈길을 끌었다.앞서 지나는 2016년 성매매 알선 사건에 연루돼 벌금형을 선고받은 후 돌연 미국으로 떠나 자취를 감췄다. 당시 그는 지인의 권유로 만남을 가졌다가 성매매 혐의로 유죄 판결을 받았다. 이후 지나는 "법이 그렇다 하니 인정하지만, 내 행위가 성매매라는 점은 납득하기 어렵다"는 취지의 발언을 남겼다.한편 지나는 2010년 디지털 싱글 '애인이 생기면 하고 싶은 일'로 데뷔했다. '꺼져줄게 잘살아', '블랙 앤 화이트', '탑걸' 등 여러 히트곡을 남기며 큰 사랑을 받았다. 그는 9년 만인 지난해 장문의 글로 심경을 전했고, 최근 음악 작업에 한창인 일상을 보여주고 있어 복귀 여부에 대한 관심을 받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr