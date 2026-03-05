인플루언서 성해은/사진=유튜브 채널 '해피해은 HAEPPY'

인플루언서 성해은이 과거 70kg에 달했던 체중을 50kg까지 감량한 비결을 공개했다.지난 4일 성해은은 그의 개인 유튜브 채널 '해피해은 HAEPPY'에 '70kg→50kg 만들었던 성해은 다이어트 비결!'이라는 명칭의 영상을 올렸다. 해당 영상에서 그는 "승무원 시절 170cm에 70kg이 넘었을 때가 있었다"며 과거 체형 변화 양상을 언급했다.그는 "승무원 준비 시절에는 모델 아르바이트를 위해 무작정 굶어서 50kg까지 뺐지만, 입사 후 기내식이 너무 맛있어 다시 살이 무섭도록 쪘다"면서 "당시 유니폼 사이즈를 계속 늘리다가 더 이상 늘릴 사이즈가 없어졌을 때 큰 공포심을 느꼈다"고 체중 감량에 돌입한 배경을 설명했다.여러 방법을 시도한 끝에 그가 찾아낸 체중 관리의 중심축은 식이요법과 개인 맞춤형 운동 체계였다. 성해은은 "간헐적 단식은 결국 간헐적 폭식이 됐고, 굶는 다이어트는 요요와 함께 살이 잘 찌는 체질을 만든다"고 지적하며 본인이 유지 중인 세 가지 철칙을 소개했다.주요 식단 관리 방식은 혈당 조절을 위한 식이섬유, 단백질, 탄수화물 순서의 식사법과 더불어 정제 탄수화물 대신 현미 및 고구마 등 복합 탄수화물 섭취, 그리고 야식 전면 중단이다. 그는 "밖에서 잘 먹는 만큼 집에서는 철저하게 클린한 식사를 먹으며 균형을 잡는다"고 덧붙였다.신체 활동의 중요성도 역설했다. 그는 "체력이 좋아지면 삶의 질과 다정함이 달라진다"고 말하며 헬스, 요가, 발레 등 다양한 종목을 거친 경험담을 털어놨다. 이어 "정적인 운동보다는 크로스핏처럼 에너지를 쏟아붓는 운동이 내 성향에 맞았다. 여러분도 본인이 즐겁게 할 수 있는 운동을 찾는 것이 중요하다"고 권고했다.마지막으로 성해은은 "작심삼일이어도 괜찮다. 실패한 다음 날 다시 시작하면 우리 몸은 자비롭게 받아준다"며 "절대 포기하지 말고 건강하게 자신을 사랑하며 관리하자"는 메시지를 남겼다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr