/사진 = SM엔터테인먼트

권유리(에스엠엔터테인먼트 소속)가 심리 스릴러 연극 'THE WASP'(말벌)의 연습 현장을 공개했다.연극 'THE WASP(말벌)'은 20년 만에 재회한 두 고교 동창생 '헤더'와 '카알라'의 이야기를 그린 2인극이다. 권유리는 거친 삶의 풍파 속에서 하루하루를 힘겹게 살아가는 카알라 역을 맡아 또 한 번의 파격적인 변신을 예고했다.권유리가 연기하는 카알라는 학창 시절 자신이 괴롭혔던 헤더와 우연히 재회한 뒤 예상치 못한 충격적인 제안을 듣게 되는 인물이다. 그는 복합적인 감정 변화와 극한의 상황 속에서 이어지는 본능적인 선택을 밀도 높은 연기로 그려낼 예정이다.특히 이번에 공개된 연습 현장 사진 속 권유리는 차갑게 가라앉은 표정과 붉어진 눈빛만으로 인물의 복잡한 내면을 전달하며 본 공연에 대한 기대감을 높였다.드라마와 영화, 연극을 오가며 꾸준히 새로운 도전에 나서온 권유리가 이번 작품에서는 어떤 연기 변신을 보여줄지 관심이 쏠린다.한편 권유리가 출연하는 연극 'THE WASP'은 오는 8일부터 4월 26일까지 세종S씨어터에서 공연된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr