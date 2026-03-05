/ 사진 : 엠오엠엔터테인먼트

보이그룹 인어미닛(IN A MINUTE)의 신보가 베일을 벗었다.인어미닛(재준, 준태, 현엽)은 지난 4일 공식 채널을 통해 신보 'Who Do You Love? : I Need You'의 트랙리스트 이미지를 게재했다. 이미지 속에는 레트로한 감성이 돋보이는 TV 속 멤버들의 모습과 함께 비디오테이프로 형상화된 수록곡 리스트가 담겨 눈길을 사로잡았다.이번 신보에는 'Who Do You Love?'를 시작으로 타이틀곡 'Broken Doll', '혼잣말'까지 총 3개의 곡이 담겼다. 팀의 프로듀싱을 맡는 재준은 전곡 작사, 작곡에 이름을 올렸고 멤버 전원이 'Who Do You Love?' 작업에 참여하며 자신들만의 뚜렷하고 개성 있는 음악적 세계관을 예고했다.한편 인어미닛의 신보 'Who Do You Love? : I Need You'는 오는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr