배우 최유주가 '우리는 매일매일'을 통해 첫 스크린 데뷔를 마쳤다.지난 4일 개봉한 영화 '우리는 매일매일'은 모든 것이 혼란스러운 열일곱, 소꿉친구의 갑작스러운 고백으로 시작된 좌충우돌 청춘 로맨스 작품으로, 1700만 뷰를 기록한 동명의 웹툰을 원작으로 했다.최유주는 극 중 호수(이채민 분)와 여울(김새론 분)의 절친한 친구 김주연 역을 맡았다. 그는 호수가 자신을 좋아한다고 오해하며, 복잡한 감정의 소용돌이에 빠지게 되는 인물이다.이를 연기한 최유주는 설렘과 질투, 혼란이 교차하는 캐릭터의 복합적인 면면을 안정적으로 표현하며, 청춘이 겪는 솔직하고도 서툰 감정을 생생하게 전달했다. 특히 우정과 사랑 사이에서 흔들리는 미묘한 심리를 섬세하게 그려내며 불완전한 청춘의 모습을 자연스럽게 담아냈다.'우리는 매일매일'을 통해 스크린에 첫발을 내디딘 최유주는 '오늘부터 계약연애', '나의 X같은 스무살' 등 웹드라마를 시작으로 '국가대표 와이프', '나미브', 김순옥 작가가 집필한 '7인의 탈출', '7인의 부활' 등 정극까지 넘나들며 탄탄한 필모그래피를 쌓아가고 있다. 앞으로 또 어떤 작품으로 대중을 만날지 기대가 커진다.최유주가 출연하는 영화 '우리는 매일매일'은 극장에서 절찬 상영 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr