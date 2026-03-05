사진=유튜브 채널 '10준수'

배우 이종혁의 아들 이준수가 중앙대학교 입학 후 첫 근황을 알렸다.이준수는 5일 자신의 유튜브 채널 '10준수'에 '천만배우 중앙대학교 부과대와 함께하는 치킨먹방'이라는 제목의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 이준수가 한 남성과 함께 치킨을 먹고 있는 모습. 이준수는 부친 이종혁과 똑같은 목소리로 보는 이들을 놀라게 했으며, 옆에 있는 남성에 대해 "천만 관객을 달성한 작품에 출연한 적 있다"고 언급해 이목을 모았다.아빠를 따라 배우의 꿈을 꾸고 있는 이준수는 지난해 11월 서울예대를 비롯해 중앙대학교와 세종대학교 수시 전형 1, 2차에 모두 합격했다는 소식으로 화제가 됐다. 특히 서울예대는 이종혁의 모교이기도 하다.이준수는 부친의 후배가 되는 길 대신 중앙대학교 공연예술학부를 선택했다. 중앙대학교 출신 배우로는 선우용녀, 김강우, 김희선, 하정우, 김재화, 김래원, 최대훈, 장나라, 왕빛나, 권율, 강한나, 유인영, 이연희, 강하늘, 고아라, 김범, 박신혜, 최수영, 임수향, 신세경, 최태준, 김희정 등이 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr