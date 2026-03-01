이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '일리네 결혼일기'

가수 에일리와 최시훈 부부가 극심한 층간소음 피해를 고백했다.28일 유튜브 채널 '일리네 결혼일기'에는 "'두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠기)' 때문에 헤어지자고? '이별' 사유 알려드릴게요"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 에일리와 최시훈은 "8만 원 짜리 라면이다"며 대게와 해물이 잔뜩 들어간 푸짐한 라면을 함께 먹으며 요즘 논란이 되고 있는 주제에 관해 대화를 나눴다.'더 피하고 싶은 '더블 데이트' 상대는?' '재벌 커플(약간의 무시 있음)' vs '잉꼬 커플(과한 애정 표현 직관’ 라는 주제를 읽으면서 최시훈은 “어떤 커플을 더 피하고 싶냐”고 물었고, 두 사람은 “명확하다”며 동시에 답하며 부부애를 과시했다.에일리는 “나는 (미국에서) 자라오면서 많이 봤다. 이미 PDA(공개적인 애정 표현: Public Display of Affection)을 커플들을 많이 봤다”며 “’얼마나 좋으면 저러는 걸까? 불편하고 어색하지만 앞으로 절대 못 보겠다는 건 아니었다”고 말했다.반면 재벌 커플에 대해선 “자꾸 둘이서 무시를 한다. 우리도 못 버는 게 아닌데 ‘나를 왜 무시하지?’ 그러면 되게 기분 나쁠 것 같다”고 소신을 밝혔다.이어 ‘층간 소음’에 주제에 대해 이야기를 나누며 최근 온라인에서 화제가 된 ‘한 달에 200만원 씩 줄 테니 층간 소음을 참아 달라고 부탁한 윗집’ 사연을 소개했다.에일리는 최근 온라인을 달군 '한 달에 200만 원씩 줄 테니 층간 소음을 참아 달라고 부탁한 윗집' 사연을 소개했다.‘월 200을 줬지만 층간 소음이 더 심해졌다’는 사연을 읽으면서 최시훈은 "난 일단 자기(에일리)가 없다? 월 200이면 참을 수 있다. 그냥 살짝 불편함을 감수하고 살 수 있다"고 말했다.에일리는 "근데 실제로 우리가 새벽에 항상 같은 시간에 층간 소음이 일어난다. 그것 때문에 잠도 깨고. 자다가 깨서 받는 스트레스라 월 200씩 받는다고 그게 치료가 될까 싶다"고 속내를 털어놨다.최시훈은 “나는 금융 치료를 받아보고 싶다”고 폭로했고, 에일리는 “만약 자기한테 ‘한 달에 100만 원씩을 준다고 하면’ 내가 밤마다 TV 틀어놓고 자도 되냐”고 물었다. 이에 최시훈은 “좋은 딜이다. 나는 금융 치료를 바라보고 싶다. 부럽다”고 답해 폭소케 했다.한편 에일리는 넷플릭스 예능 '솔로지옥' 출신 3살 연하 최시훈과 지난해 4월 20일 결혼했다. 혼인신고는 2024년 8월 마친 것으로 알려졌다.이들 부부 방송과 유튜브를 통해 2세 준비 과정을 꾸준히 공개해왔다. 최근에는 2세 준비를 위해 시험관 시술을 진행 중이라고 밝히기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr