사진=텐아시아DB

사진=tvN

김태리와 최현욱이 아이들에게 특별한 추억을 선사한다. 앞서 2024년 11월 종영한 '정년이' 이후 차기작 소식이 전해지지 않은 김태리는 '방과후 태리쌤'에서 열정을 쏟고 있다. 2016년 영화 '아가씨'로 대중 앞에 선 그는 데뷔 직후부터 센세이션하다는 평가를 받으며 스타성을 인정받았다.tvN '방과후 태리쌤' 김태리가 지난달 24일(화) 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 2월 3주 차 TV-OTT 비드라마 출연자 화제성 부문 1위를 차지하며 대중의 높은 관심을 입증했다. 오늘(1일) 방송에서는 방과후 연극반 선생님으로 손발을 맞춰가는 메인 선생님 김태리, 보조 선생님 최현욱의 이야기부터 아이들의 마음을 설레게 한 야외 수업 현장까지 다채롭게 펼쳐진다.이날 방송에서는 아름다운 풍경과 함께하는 야외 수업이 색다른 즐거움을 안긴다. 아이들은 첫 야외 수업에 그 어느 때보다 신난 표정과 "저 어제 설레서 잠도 못 잤어요"라는 반응을 보이고 초보 선생님들도 들떠 방과후 연극반의 힐링 타임을 기대케 하는 상황.김태리와 최현욱이 아이들을 위해 직접 만든 도시락이 공개된다. 사전에 아이들의 최애 반찬을 조사하며 메뉴 선정부터 심혈을 기울이던 최현욱은 요리하다가 문득 "자식이 생기면 이런 기분이려나?"라며 막중한 책임감을 느꼈다는 후문. 김태리 역시 애정을 담아 도시락 한 칸 한 칸을 채워 초보 선생님들의 정성이 가득한 도시락은 아이들에게 어떤 반응을 얻었을지 호기심을 유발하고 있다.무엇보다 야외 수업에서는 김태리가 주도하는 연극 '오즈의 마법사' 첫 대본리딩이 이뤄진다. 아이들은 주어진 임시 배역에 맞춰 대사를 읽어보고 두 선생님은 아이들을 서포트하며 다정다감한 면모를 보여준다.평소 찐친 사이였던 김태리, 최현욱이 방과후 연극반을 운영하며 지금까지 몰랐던 서로의 새로운 면들을 발견하고 놀라움을 감추지 못한다. 이에 한 팀으로 거듭나기 위한 초보 선생님들의 노력과 그 속에서 피어날 친근한 현실 남매 케미스트리에도 관심이 쏠린다.초보 선생님 김태리, 최현욱과 연극이 처음인 아이들의 성장기를 그리는 '방과후 태리쌤'은 매주 일요일 저녁 7시 40분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr