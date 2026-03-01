사진=SBS

2002년 방송된 드라마 '로망스'에서 핑크빛 호흡을 맞췄던 김하늘과 김재원이 24년 만에 재회해 눈길을 끈 데 이어, 2004년 신드롬급 인기를 모은 '파리의 연인'의 두 주인공 역시 다시 한자리에 모였다.3월 1일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 전 국민을 들썩이게 한 레전드 드라마 '파리의 연인'의 두 주인공, 박신양과 이동건의 아주 특별한 만남이 공개된다.최근 진행된 녹화에서는 그림으로 가득 찬 초대형 세트장에 배우 박신양이 등장해 스튜디오의 이목이 쏠렸다. 박신양은 배우가 아닌 화가 박신양의 모습으로 나타나 스튜디오를 깜짝 놀라게 했다. 이어 박신양이 있는 곳에 이동건과 허경환이 깜짝 방문했다. 허경환은 박신양과 이동건이 함께 서 있는 모습을 보자마자 "이 투 샷을 다시 보게 될 줄 몰랐다"며 벅찬 감정을 표했다. 바로 최고 시청률 57%를 기록했던 레전드 드라마 '파리의 연인'의 두 주인공 박신양과 이동건이 무려 20년 만에 다시 만났기 때문. 두 사람의 역사적인 재회의 현장을 보고 스튜디오 역시 역대급 리액션이 터져 나왔다는 후문이다.박신양과 이동건은 당시 역대급 시청률을 기록했던 드라마 '파리의 연인'에 얽힌 비하인드 스토리를 최초로 털어놓았다. 박신양은 "연기하는 순간을 제외한 모든 순간 목발 짚고 있었다", "위급한 상황으로 구급차에 실려 갔었다" 등 아무에게도 말하지 못한 '그때'의 이야기를 공개해 스튜디오를 깜짝 놀라게 했다. 이뿐만 아니라 이동건은 드라마 속 역대급 명장면 뒤에 숨은 이야기가 있다며 당시 박신양이 이동건에게 건넸던 한 마디를 떠올렸다. 과연 이동건이 기억하는 박신양의 한 마디는 무엇이었을지 궁금증을 자아낸다.허경환은 박신양과 이동건의 드라마 속 레전드 명대사 '애기야 가자'와 '이 안에 너 있다'를 언급했다. 두 사람 모두 대본에서 본인들의 대사를 확인하자마자 들었던 생각을 처음 고백했다. 그 와중에 박신양은 "내 대사보다 네 대사가 더 낫다"며 이동건의 명대사를 탐내(?) 스튜디오를 폭소케 했다. 이에 서로 명대사를 바꿔서 해보기도 했는데, 박신양 표 '이 안에 너 있다'는 어떤 느낌일지, 한순간도 두 눈을 뗄 수 없는 박신양과 이동건의 특별한 만남은 1일 밤 9시 방송되는 '미우새'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr