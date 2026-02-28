/ 사진=텐아시아DB

방송인 오상진이 공식 은퇴를 선언했다.28일 유튜브 채널 '김소영의 띵그리TV'에는 '오상진의 깜짝이벤트. 나를 오수종이라 불러줘. 김소영의 반응은?(가족 브이로그)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 오상진은 출산을 앞둔 아내 김소영을 위해 깜짝 '베이비샤워'를 준비했다. 서프라이즈 선물을 받은 김소영은 "감동입니다"라며 감격하면서도 "이거 오상진 씨가 준비한 거 아니잖아요"라고 T 면모를 드러내 웃음을 안겼다.오상진은 공식 '은퇴'를 선언하며 "더 이상 2세는 없다. 셋째는 없다. 나이가 너무 많다"고 밝혔다. 딸이 "엄마 근데 셋째 없어?"라고 묻자, 오상진은 "왜 동생 한 명 더 원하냐"고 물었고, 김소영은 "엄마 은퇴라고 한다"고 설명했다."만약에 셋째 나오면?"라고 돌발 질문을 하자, 오상진은 "그럴 일 없다"고 단호하게 2세 계획을 강조했다.입 짧은 딸이 "안 먹을래"라며 돌아다니자, 김소영은 "나중에 아들이 밥 안 먹고 돌아다니면 어쩌냐"고 물었다. 오상진은 ""두 번은 못 하겠다, 이거"라며 육아의 피곤함을 내비쳤다.오상진은 손 편지를 통해 깜짝 파티를 완성했다. 편지에는 "만삭이라 힘든 와중에도 엄마로서 아내로서 멋있게 해내는 면이 너무나 고맙고 존경스러워. 언제나 사랑 가득한 가족, 남편이 될게. 사랑해" 내용이 적혀 있었다.감동의 이벤트 후 오상진은 "나를 오수종이라 불러달라"며 연예계 애처가 최수종을 자부해 웃음을 자아냈다. 김소영이 고마움을 표현하자, 그는 "뭐 이런 걸 가지고. 남들 다 하는 건데"라면서 "내 생일에 왜 내가 이벤트를 해야 해"라고 투덜거려 폭소케 했다.한편, 오상진은 MBC 아나운서 후배인 김소영과 2017년 결혼했다. 김소영은 자신이 운영하는 책방 및 커머스 사업이 70억 원 규모의 투자를 유치하며 유능한 CEO로 인정받고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr