인플루언서 성해은이 60억 아파트 자가설 부인에도 반응이 이어지고 있다."자가 아니고, 전세다"고 해명했음에도 관련 추측과 의견이 온라인에서 확산되는 분위기다.최근 성해은은 자신의 유튜브 채널을 통해 반포의 신축 아파트로 이사하는 브이로그를 공개했다. 해당 아파트는 평형에 따라 매매가 30억 원에서 60억 원까지 하는 것으로 알려졌다. 이후 성해은이 해당 아파트를 매매한 것 아니냐는 추측이 나오기도 했다.앞서 '신축 아파트 새집 공개', '럭셔리 아파트 내부 시설 투어' 영상은 각각 47만 회, 27만 회 조회수를 기록하며 화제를 모았다.공개된 영상에서 성해은은 "우리 아파트 커뮤니티가 잘 되어 있다"며 헬스장, 골프장, 사우나, 수영장, 식당, 카페, 스카이브릿지 전망대까지 갖춘 시설을 소개하며 자랑했다.이후 해당 영상 댓글과 온라인 커뮤니티에서는 성해은이 공개한 60억 원대 반포 신축 아파트 자가 매매 여부를 두고 관심이 집중됐다.27일 성해은은 자신의 채널을 통해 매매설에 대해 직접 입을 열었다. 그는 "이사 브이로그 올렸는데 사람들이 오해하는 게 자가인 줄 알더라. 부동산 업자가 와서 내가 자가로 매매했다고 하더라"고 설명했다.이어 "(부동산에 관심 갖고 알아보던 중에) 진짜 좋은 타이밍에 좋은 기회로 전세로 잘 들어간 거다"며 자가설을 부인했다. 또 "그런데 기사까지 나니까 좀 무서웠다. 나도 자가였으면 좋겠다. 자가면 얼마나 좋겠냐"고 솔직한 심경을 밝혔다.하지만 해명 이후에도 반응은 이어지고 있다. 일부 온라인 커뮤니티에서는 해당 아파트 전세가가 18억~20억 원대로 추정된다는 것이 공유되며 "전세도 상당한 금액"이라는 반응이 나오고 있다.또 다른 네티즌들은 "자가인지 전세인지 굳이 밝혀야 하나", "전세라도 20억이면 대단하다" 등의 반응을 보이고 있다. 반면 "영상 흐름이 오해를 살 수 있는 것 같다", "인플루언서는 대중의 관심을 받는 직업 아니냐"는 등 상반된 의견을 내놓고 있다. 관련 게시글과 댓글은 각종 커뮤니티와 SNS로 확산되며 관심이 계속 이어지고 있다.한편 성해은은 반지하 주택에 거주했던 경험을 언급하며 "집이 콤플렉스였고, 넓게 말하면 가난이 콤플렉스였다. 영화 ‘기생충’도 내 이야기 같아 마음이 아팠다"고 털어놓은 바 있다.그는 tvN 예능 '환승연애2'에 출연해 많은 인기를 얻었으며 승무원 출신에서 130만 구독자를 보유한 인플루언서로 전향한 지 몇 년 만에 초고가 아파트에 입성했다는 사실을 알려 화제를 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr