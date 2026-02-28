사진제공=JTBC

음란물 게재 논란 이후 1년 3개월 만에 복귀하는 배우 박성훈이 '연프 마니아' 면모를 자랑했다.지난 26일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 이재훈 감독과 배우 한지민, 박성훈, 이기택이 출연했다.'미혼남녀의 효율적 만남'은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기를 그린다.한지민, 박성훈은 같은 소속사여서 좋은 점에 대해 말했다. 한지민은 "아예 초면은 아니라 편해지는 데 시간이 덜 걸렸다는 게 좋았다. 작품 안에서 보여줬던 모습들이 강렬하기도 했고, 연기를 잘하는 배우이기 때문에 멜로라는 장르에서 만나면 어떨까, 새로운 모습은 어떨까 기대가 됐다. 처음부터 편안하게 촬영할 수 있었다"고 말했다.박성훈은 "작품 초반에 아이스 브레이킹을 할 시간을 절약할 수 있엇다. 매니저들끼리도 교류가 잘 돼서 진행 상황도 빠르게 주고 받을 수 있었다"고 덧붙였다.즐겨보는 연프를 묻자 한지민은 "'나는 솔로'는 이슈가 됐던 기수가 있을 때 열심히 봤다. '환승 연애' 보면서 눈물 흘리기도 했다"고 밝혔다. 박성훈은 "'솔로 지옥' 열심히 보고 있다. '나는 솔로'는 한 회도 안 빠지고 보고 있다. '내 새끼의 연애'도 챙겨보고 있다" 연프 마니아 면모를 자랑했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr