사진 = 유튜브 채널 '핑계고'
사진 = 유튜브 채널 '핑계고'
배우 한지민이 소속사 회식 썰을 풀었다.

28일 '뜬뜬-핑계고' 채널에는 "쿠폰 수령은 핑계고"라는 영상이 올라왔다.

이날 한지민, 한효주, 박보영이 게스트로 출연해 소속사 BH엔터테인트 회식 비화를 공개했다.

한지민은 "제가 볼 때 우리 BH 여배우들은 대부분 테토녀다"며 "김고은이 원래 애교가 많고, 난 항상 테토녀다. 술 마시면 더 그렇다"고 말해 웃음을 안겼다.

이에 유재석이 "실제 BH 소유주 같은데?"고 궁금해하자 한지민은 "전혀 아니다. 따로 회장님, 이장님이 있으시다"고 답해 궁금중을 자아냈다.
사진 = 유튜브 채널 '핑계고'
사진 = 유튜브 채널 '핑계고'
특히 소속사 남자 배우들이 언급됐고, 한지민은 "남자 배우들은 존재감이 없다"며 "다 일치감찌 집에 간다. 안 보인다"고 폭로했다. 이에 유재석이 "누가 집에 제일 빨리 가냐"고 질문했다.

한지민은 "고수 선배 완전, 40분 컷으로 (집에 간다)"고 답했고, 이어 "그다음으로 이병헌 선배가 (술을) 잘 못 드신다"고 얘기했다. 또 "처음에 병헌 선배한테 늦게 오셨다고 했다가 원망을 여기저기서 몇 년을 '제가 술 먹였다고 했죠?' 물어보면 그렇다고 하신다"고 말해 폭소케 했다.

유재석은 "고수, BH (이병헌) 탈락이다"고 농담을 건넸고, 양세형도 "뒷끝으로 탈락이다"고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
사진 = 유튜브 채널 '핑계고'
사진 = 유튜브 채널 '핑계고'
이어 한지민이 "한가인도 (술을) 잘 마신다"며 "원래 저희는 추자현 회장님이라고 계신다. 이장님은 이지아다"고 BH 회식 실세 여배우를 밝혔다. 이어 박보영이 추자현과 함께하는 비화를 이어갔다.

박보영은 "(추) 자현 언니가 보면 안 되는데.. 언니가 너무 좋은 와인을 가지고 오셨는데, 언니가 그런 스타일이다. 처음은 건배하고 좋은 날이니까 복을 받고 싶은 만큼, 술을 준다. 근데 언니가 저한테 '보영아 복 그만큼 받을 거니?'라고 하신다. '언니 저 많이 받고 싶어요!'라고 외쳤다. 오래 있고 싶어서 그렇게 말했다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

한효주도 "BH 여배우들이 대부분 (정의로운 스타일이다) 그렇다"며 "밖에서 무슨 일 있으면 막 우르르 달려가서 해결해 줄 것 같은 든든함이 있다"고 덧붙였다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지