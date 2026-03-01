사진=텐아시아DB

사진=KBS2

KBS2 '사당귀' 전현무가 '연애 프로그램' 출연 제안을 받는다. 앞서 그는 2024년 한 방송에서 "연예인 판 '나는 솔로'에 나가고 싶다"고 밝혔다.'사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아 성찰 프로그램. 지난 회는 최고 시청률 7.8%, 전국 5.3%를 기록했고, 2026년 자체 최고 전국 시청률을 경신하며 194주 연속 동시간대 예능 1위의 위엄을 이어갔다. (닐슨 코리아 기준)3월 1일(일) 방송되는 '사당귀' 346회에서는 전현무가 KBS 이황선 예능 센터장을 만난 가운데, '아나운서 연애 프로그램'이라는 신규 프로그램 기획에 눈을 반짝인다.이황선 예능센터장을 만난 전현무는 "예능 게스트 첫 출연, 예능 MC 데뷔를 하게 해준 은인"이라며 고마움을 전한다. 이어 "아나운서들과 예능국이 컬래버레이션 해서 좋은 콘텐츠를 만들어 보는 게 제가 올해 이루고 싶은 꿈"이라며 아나운서들의 요리 대결 '아나요리사' , '아나 합창단' 등 파격 제안으로 이황선 예능센터장을 어리둥절하게 만든다.고민하던 이황선 예능센터장은 "현 무씨, 연애 프로그램 출연은 어떠시냐?"라고 역으로 제안해 전현무를 솔깃하게 만든다. 이황선 센터장이 "현무 씨를 포함해서 미혼 아나운서들의 연애 프로그램을 고려 중"이라고 하자 전현무는 "진짜 진정성 있게 짝을 찾을 수 있다"라며 눈을 반짝이며 신규 프로그램 기획에 급히 관심을 보인다고. 급기야 함께 출연할 아나운서들의 명단까지 작성하기 시작하며 과몰입해 전현무가 출연하는 아나운서 연프가 탄생할지 기대감을 더한다.과연 전현무가 출연하는 연애 프로그램이 제작될지 기대감을 자아내는 가운데, KBS 예능센터장과 전현무의 프로그램 기획 회의는 '사당귀' 본 방송을 통해 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr